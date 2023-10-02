Медведи помешали проведению кубка Татарстана по гонкам по бездорожью

«Мы никогда такого не видели, в том числе в марийских лесах. Когда мы начали узнавать, то выяснилось, что именно в этом лесу медведей очень много: от больших до самых маленьких. И та трасса, которая проходит по лесу, как раз пролегает по их берлогам. Потребовалось время, чтобы собрать охотников, егерей, администрацию и посчитать животных по головам по фотоловушкам», — рассказал он.