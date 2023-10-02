Медведи помешали проведению кубка Татарстана по гонкам по бездорожью

В Татарстане из-за медведей отменили гонки по бездорожью
Кубок Татарстана по трофи-рейдам (гонки по бездорожью) «Распутье» отменили из-за медведей. Как сообщает РБК, председатель Клуба внедорожного движения Павел Лылов рассказал, что при прокладке трассы организаторы нашли множество следов животных и их лежанок.
«Мы никогда такого не видели, в том числе в марийских лесах. Когда мы начали узнавать, то выяснилось, что именно в этом лесу медведей очень много: от больших до самых маленьких. И та трасса, которая проходит по лесу, как раз пролегает по их берлогам. Потребовалось время, чтобы собрать охотников, егерей, администрацию и посчитать животных по головам по фотоловушкам», — рассказал он.
После организаторы попытались сформировать альтернативный маршрут по берегам Камы, однако он оказался не соответствующим требованиям состязаний. Кроме того, рассматривались варианты перенести соревнования в другой регион — например, в Марий Эл.
Напомним, что соревнования должны были пройти с 6 по 8 октября в Рыбно-Слободском районе. Комитет Татарстана по биоресурсам в апреле заявлял, что численность медведей на территории Зеленодольского, Агрызского, Мамадышского, Сабинского и Рыбно-Слободского районов составляет около 25 особей.
За лето их поголовье выросло почти в три раза — начальник управления охраны животного и растительного мира Ринат Чиспияков тогда озвучил численность местной популяции медведей в 70 животных. На фоне этого чиновник предложил исключить бурого медведя из Красной Книги республики, чтобы принять меры по предотвращению угрозы жизни населения.