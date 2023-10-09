Марко назвал пилотов, которые могли бы бросить вызов Ферстаппену

«Всем товарищам по команде Сенны тоже было более чем непросто. И Герхард Бергер может вам кое-что рассказать об этом. Я знаю только людей постарше, таких как Алонсо или Хэмилтон, которые могли противостоять ему», — приводит слова Марко Kronen Zeitung.