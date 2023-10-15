Ферстаппен шутливо обвинил Формулу-1, в том, что он не смог нормально отпраздновать титул

Голландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен ответил на вопрос об отношении к тому, что он завоевал свой третий чемпионский титул в нетипичный день — в субботу. Так произошло в свявзи с тем, что на Гран-при Катара помимо привычной гонки были проведены субботние спринтерские заезды, по результатам которых голландец и выиграл свой очередной титул.