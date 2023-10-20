Льюис Хэмилтон высказался о конфликте на Ближнем Востоке.

Масштаб нынешних страданий и потерь поистине ужасает, и нет оправдания намеренным нападениям на мирных людей, особенно детей. Мы не можем такое принять.

Сейчас мы должны быть едины как никогда. На фоне такой боли и скорби мы должны использовать свою коллективную мощь, чтобы оказать давление на лидеров и сделать абсолютно все возможное для прекращения этого. Мы не можем останавливаться, пока в безопасности не будет каждый ребенок в регионе», – написал пилот «Мерседеса».