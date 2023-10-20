Култхард рассказал, как выиграл квалификацию "Ф-1", выпив за полчаса до нее

«Вы позвали меня и убедили, что в Монце является традицией выпить перед квалификацией шнапса. Я был молодым, впечатлительным гонщиком, а ты победителем Гран-при. Там был и Ники [Лауда]. Конечно, вы, ребята, это подстроили, и я не хотел отказывать, поэтому они принесли три небольших рюмки, кажется, наполненных шнапсом. Хотя я уверен, что они пили воду», — сказал Култхард в интервью в подкасте Formula For Succes для официального сайта Формулы-1.