Ферстаппен выиграл спринт-квалификацию Гран-при США

На автодроме «Трасса Америк» завершилась спринт-квалификация Гран-при США Формулы-1, победителем которой стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, второе место занял гонщик «Феррари» Шарль Леклер, а тройку сильнейших замкнул семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон, выступающий за «Мерседес».