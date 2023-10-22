Макс Ферстаппен одержал 50-ю победу в Формуле-1

Трёхкратный чемпион мира и пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен, сегодня, 22 октября, выигравший гонку Гран-при США, одержал 50-ю победу в карьере.

© Чемпионат.com

Впервые Ферстаппен стал победителем Гран-при в 2016 году, выиграв этап в Испании. В нынешнем сезоне голландец выиграл 15 из 18 прошедших гонок.