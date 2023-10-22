Макс Ферстаппен одержал 50-ю победу в Формуле-1
Трёхкратный чемпион мира и пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен, сегодня, 22 октября, выигравший гонку Гран-при США, одержал 50-ю победу в карьере.
Впервые Ферстаппен стал победителем Гран-при в 2016 году, выиграв этап в Испании. В нынешнем сезоне голландец выиграл 15 из 18 прошедших гонок.
Рекордсменом же по числу побед в Формуле-1 является семикратный чемпион мира и пилот «Мерседеса» британец Льюис Хэмилтон.
1. Льюис Хэмилтон – 103; 2. Михаэль Шумахер (Германия) – 91; 3. Себастьян Феттель (Германия) – 53; 4. Ален Прост (Француз) – 51; 5. Макс Ферстаппен (Голландия) – 50.
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