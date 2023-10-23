Гонка NASCAR остановлена после зрелищной аварии на въезде на пит-лейн
Гонка высшего дивизиона NASCAR в Хоумстеде остановлена из-за аварии Кайла Ларсона за 50 кругов до финиша.
При заезде на пит-лейне чемпион 2021 года обнаружил перед собой резко замедлившегося Райана Блейни. Кайл увернулся от соперника и врезался в защитное ограждение с песком. Машина не получила серьёзных повреждений, но получилось эффектно…
Стоит отметить, что Ларсон ещё на предыдущем этапе в Лас-Вегасе обеспечил себе путёвку в борьбу за титул на финальном этапе в Финиксе. Поэтому авария никак не повлияет на его шансы в плей-офф.