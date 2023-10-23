Гонка NASCAR остановлена после зрелищной аварии

Гонка высшего дивизиона NASCAR в Хоумстеде остановлена из-за аварии Кайла Ларсона за 50 кругов до финиша.

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При заезде на пит-лейне чемпион 2021 года обнаружил перед собой резко замедлившегося Райана Блейни. Кайл увернулся от соперника и врезался в защитное ограждение с песком. Машина не получила серьёзных повреждений, но получилось эффектно…