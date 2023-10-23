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Хэмилтон отреагировал на дисквалификацию после Гран-при США

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон высказался по поводу своей дисквалификации по итогам Гран-при США Формулы-1. ФИА установила, что на болиде Хэмилтона регламенту не соответствует так называемая доска скольжения под днищем. За это же был дисквалифицирован гонщик «Феррари» Шарль Леклер.

Хэмилтон отреагировал на дисквалификацию после Гран-при США
© Чемпионат.com

«Дисквалификация после гонки, конечно, разочаровывает, но это не отменяет того прогресса, которого мы добились в этот уикенд», — приводит слова Хэмилтона Racingnews365.

Напомним, семикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон финишировал вторым, уступив лишь голландцу Максу Ферстаппену из «Ред Булл». В соответствии с решением судей Хэмилтон потерял второе место по итогам гонки, Леклер — шестое.

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