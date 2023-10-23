Хэмилтон отреагировал на дисквалификацию после Гран-при США

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон высказался по поводу своей дисквалификации по итогам Гран-при США Формулы-1. ФИА установила, что на болиде Хэмилтона регламенту не соответствует так называемая доска скольжения под днищем. За это же был дисквалифицирован гонщик «Феррари» Шарль Леклер.