Zeekr показала первые фотографии Райкконена со своим флагманским электрокаром

Бренд Zeekr, принадлежащий китайскому автомобильному производителю, в преддверии официальной презентации своего электромобиля Zeekr 001 FR опубликовала первые фотографии своего нового флагманского болида, на которых также был запечатлён финский гонщик, чемпион Формулы-1 2007 года Кими Райкконен.

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Напомним, ранее автомобильный производитель объявил о начале сотрудничества с прославленным пилотом и заявил, что Райконнен будет занимать должность главного консультанта.

Соцсети

Соцсети

Фотосессия последнего чемпиона мира в составе «Феррари» за рулём нового электрокаром прошла на гоночной трассе Тяньцзинь V1, расположенной в одноимённом городе к юго-востоку от китайской столицы, Пекина.