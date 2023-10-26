Экс-пилот «Формулы-1» Никита Мазепин встретился с Хасбиком

Бывший пилот Формулы-1 Никита Мазепин разместил новый пост у себя в социальных сетях, где показал фото с популярным блогером Хасбуллой Магомедовым, известным как Хасбик.

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«Бизнес, бизнес», — подписал фотографию Мазепин.

Соцсети

Отметим, что у Хасбика есть многолетний контракт с промоушеном UFC. Сообщалось, что соглашение блогера подразумевает посещение турниров, пиар- и медиавзаимодействие. Кроме того, говорилось, что сумма контракта является «достаточно внушительной».