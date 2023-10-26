В «КАМАЗ-мастер» сделали заявление после столкновения с багги Нифонтовой на тестах

«Честно говоря, описанный инцидент не был замечен ни одним из наших экипажей. И уж поверьте, если бы заметили, то точно не уехали бы с места не убедившись, что всё в порядке. По всей видимости Анастасия Нифонтова догнала одну из наших машин во время тестов и попыталась обогнать справа. Это довольно небезопасный манёвр. У грузовика справа всегда слепая зона, тем более в условиях плохой видимости и скользкой трассы, когда большой спортивный грузовик в силу особенностей рельефа может бросать из стороны в сторону, и это трудно контролируется пилотом. В любом случае наши искренние извинения Анастасии. Готовы помочь в устранении повреждения заднего колеса её машины, чтобы завтра она спокойно стартовала в гонке».