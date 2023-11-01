Гран-при Бразилии-2006: прощание Шумахера с "Формулой-1"

Несмотря на поражение в борьбе за чемпионство, главным героем дня стал именно Михаэль.

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Четырежды Гран-при Бразилии завершал сезон Формулы-1, и каждый раз это был самый настоящий гоночный триллер. Впервые «Интерлагосу» выпала честь принять финальную гонку чемпионата в 2006-м – тот самый Гран-при, ставший последним для легендарного союза Михаэля Шумахера и «Феррари». Вспоминаем, как это было.

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В преддверии финальной гонки Шумахер практически лишился шансов на титул

10 сентября 2006 года поклонники «Феррари» испытали противоречивые чувства. С одной стороны, лидер «красных» Михаэль Шумахер выиграл гонку в Монце, что позволило ему вплотную подобраться к лидеру чемпионата Фернандо Алонсо, а с другой – на победной пресс-конференции Красный Барон объявил о завершении карьеры по окончании сезона.

Впереди оставалось три этапа, каждый из которых был просто обязан стать классикой Формулы-1. Как-никак легенда автоспорта прощался с «Королевскими гонками», параллельно сражаясь за титул с молодым и дерзким Алонсо, который как будто бы готовился стать преемником великого Михаэля.

В общем, напряжение зашкаливало, а, после того как Шумахер выиграл гонку в Шанхае, в чемпионате так и вовсе установилось двоевластие – судьбу титула должны были решить два финальных этапа сезона, первый из которых проходил в Японии.

Гоночный уикенд на «Сузуке» поначалу складывался в пользу «Феррари»: Масса взял поул, а Шумахер стал его соседом по первому ряду, в то время как Алонсо квалифицировался лишь пятым. Уже в самой гонке Михаэль достаточно быстро возглавил пелотон (на третьем круге) и пролидировал бóльшую часть дистанции, но за 17 кругов до финиша на «Феррари» Шумахера отказал мотор. Победу в тот день одержал Алонсо, тем самым оторвавшись от Михаэля ровно на 10 очков. На этом борьба за титул была практически завершилась.

Впереди пилотов ожидал финальный Гран-при сезона на трассе «Интерлагос», который с точки зрения чемпионского сражения превращался в сущую формальность. Для того чтобы взять восьмой титул, одной лишь победы Шумахеру было мало – в обязательном порядке требовался также и финиш Алонсо за пределами очковой зоны (ну или вовсе сход с дистанции). Только в этом случае Михаэль мог бы сравняться с Фернандо по количеству набранных баллов и за счёт дополнительных показателей опередить испанца в личном зачёте.

В общем, шансы Шумахера на восьмой титул равнялись практически нулю. Впрочем, гонка на «Интерлагосе» в любом случае имела колоссальное значение для Михаэля и всех его фанатов, ведь Гран-при Бразилии должен был стать заключительным в формульной карьере немецкого чемпиона, а такой пилот, как Шумахер, просто не мог провести его буднично – на прощание поклонников Ф-1 ждал очередной блокбастер за авторством Красного Барона.

В прощальной гонке Шумахеру прокололи колесо – пришлось прорываться из конца пелотона

Учитывая турнирные расклады, единственной задачей Михаэля на Гран-при Бразилии стало красивое прощание с миром Формулы-1. Стать чемпионом ему уже было практически нереально, но вот выиграть гонку напоследок представлялось вполне возможным.

И начало гоночного уикенда действительно намекало на воскресный триумф Шумахера. В первом сегменте квалификации Красный Барон уступил только своему напарнику Фелипе Массе, а во втором – и вовсе установил лучшее время. В преддверии решающей части квалификации Михаэль виделся главным претендентом на поул-позицию, но в третьем сегменте лидеру «Феррари» не удалось проехать ни одного быстрого круга: очень некстати отказал топливный насос – старт с 10-го места. Победителем квалификации стал Фелипе Масса, которому, между прочим, так и не удалось перебить время Шумахера, установленное во втором сегменте.

Старт с пятого ряда хоть и усложнял жизнь Красному Барону, но, учитывая форму «Феррари» на «Интерлагосе», определённые шансы на прощальный подиум оставлял. И, кстати, трофей в тот день Шумахер всё же получил, правда, ещё до начала гонки: Пеле вручил Михаэлю кубок (такой же, как у победителя, только позолоченный) по совокупности карьерных достижений немецкого пилота. Король футбола наградил коллегу из мира гонок – момент для истории. В тот день прошла та редкая гонка, когда внимание всего мира было приковано не к обладателю поула и даже не к лидеру чемпионата, а к пилоту, начинающему гонку с 10-го места.

Как только погасли красные сигналы светофора, перед миром предстал тот самый предельно мотивированный и голодный до побед Михаэль. Он попытался отыграть пару позиций на старте, но сквозь плотный забор из трафика пробраться не удалось. Первый обгон немецкому чемпиону пришлось отложить до четвёртого поворота: нырнув внутрь «Десида ду Лаго», он одним манёвром опередил сразу две машины «БМВ-Заубер» (Хайдфельда и Кубицу). Следующего обгона долго ждать не пришлось: завершая первый круг, Михаэль оставил позади своего брата Ральфа в борьбе за седьмую позицию.

Парад символических обгонов продолжился в начале второго круга: Шумахер прошёл Рубенса Баррикелло, который был напарником Михаэля в период его серии из пяти титулов. Дальнейший прорыв «Красного Барона» был прерван появившейся на трассе машиной безопасности: в 14-м повороте разбил машину Нико Росберг.

Пять кругов спустя Бернд Майландер вернулся в боксы. Шумахер сразу же принялся прессинговать Физикеллу. Два круга спустя Михаэль всё же дожмёт итальянца, но семикратному чемпиону этот манёвр принёс одни проблемы: ныряя в первый поворот перед носом Джанкарло, Шумахеру не удалось избежать контакта с оппонентом. Передним антикрылом Физикелла проткнул левое заднее колесо Михаэля – прокол, да ещё и в начале круга.

Совершив незапланированный, хоть и необходимый пит-стоп, Шумахер естественным образом откатился в конец пелотона. Многие гонщики, оказавшись в положении Михаэля, наверняка бы лишились всякой мотивации, но только не Шумахер. Покинув боксы, Красный Барон включил режим «убийцы», в очередной раз продемонстрировав своё величие. Михаэль погнал в квалификационном режиме, штампуя один безупречный круг за другим. Что показательно, замаячивший за Шумахером лидер гонки Фелипе Масса так и не смог обогнать напарника на круг: семикратный чемпион попросту умчал от возглавлявшего пелотон бразильца.

Прорыв Шумахера наверх начался с первой волной пит-стопов: Михаэль проезжал мимо остановившихся в боксах соперников – к экватору гонки Шумахер шёл уже на восьмом месте. Высокий темп лидера «Феррари» подтвердил также и быстрейший круг гонки за авторством Михаэля.

За 24 круга до финиша «Красный Барон» свернул на второй пит-стоп, который должен был стать для него последним в формульной карьере. Вернулся на трассу Шумахер всё на той же восьмой позиции. В распоряжении Михаэля оставалась примерно треть дистанции на дальнейший прорыв.

На свежей резине Шумахер продолжил штамповать быстрые круги и, что логично, очень скоро нагнал ближайшего оппонента Баррикелло – через четыре круга немецкий пилот поднялся на шестую строчку. Следующей «жертвой» Михаэля стал Физикелла, из-за которого он и был вынужден прорываться из конца пелотона. На протяжении нескольких кругов Шумахер прессинговал итальянца и в конце концов заставил его ошибиться: Физикелла перетормозил в первом повороте, отправившись «стричь траву» – Шумахер просто промчал мимо.

Впереди Михаэля ожидала финальная битва за рулём «Феррари». Что символично, сражаться пришлось с Кими Райкконеном, который в следующем сезоне должен был стать преемником Шумахера в «Скудерии». К чести Айсмена, какое-то время он вполне успешно сдерживал натиск семикратного чемпиона, но за три круга до финиша Михаэль всё же протиснулся мимо него внутри первого поворота.

До заветного подиума Шумахера отделяла всего одна позиция, однако в распоряжении Красного Барона оставалось слишком мало кругов. В итоге великий чемпион завершил прощальную гонку на четвёртом месте, уступив пришедшему третьим Дженсону Баттону пять секунд. Кстати, финальный круг Михаэль завершил с лучшим временем гонки.

Вторым финишную черту пересёк новоиспечённый двукратный чемпион Фернандо Алонсо. А выиграл Гран-при Бразилии любимец местной публики Фелипе Масса, для которого эта победа стала второй в формульной карьере. От напарника Шумахер отстал на 24 секунды.

Мог ли выиграть Михаэль, если бы не злосчастный прокол? Наверное, мог – ковыляя в боксы на трёх колёсах, он потерял уйму времени. Впрочем, всё это не так важно. 91 или 92 победы для такой глыбы, как Шумахер – это всего лишь цифры. Самое главное, что в прощальной гонке Михаэль ещё раз зафиксировал своё величие, если угодно, наглядно показал, что Формула-1 потеряет с его уходом.