Другович останется резервным пилотом «Астон Мартин»

«Я действительно горд продлить сотрудничество с «Астон Мартин» на второй сезон. В этом году я научился многому: не только на трассе, но и в работе с инженерами на симуляторе. Я сфокусирован на предстоящей первой тренировке на Гран-при Абу-Даби, а потом к работе с инженерами зимой в подготовке к 2024 году», — приводит слова Друговича официальный сайт команды «Астон Мартин».