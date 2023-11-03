Фелипе Масса: Хэмилтону придется высказаться о титуле-2008

«Нет, мы ничего не обсуждали. Все, что мы делаем, не направлено против Льюиса. Я очень уважаю Льюиса как пилота за его достижения, он один из лучших гонщиков в истории «Формулы-1». Столько рекордов, столько титулов.



Я против результата гонки, ставшего итогом манипуляции (Гран-при Сингапура-2008 – Sports.ru). В тот момент, когда случилась манипуляция, я лидировал, ехал на первом месте в гонке. Так что мы не против Льюиса.



Мне очень нравится Льюис как пилот, и он многое делает ради справедливости. Считаю, однажды ему придется высказаться о ситуации. Думаю, вполне очевидно, что я ничего не делаю против него.



Я действую ради справедливости в нашем спорте. Когда я увидел свой телефон после интервью Берни Экклстоуна, после интервью Чарли Уайтинга в документалке о Максе Мосли – он сказал, что знал о ситуации в Сингапуре на последней гонке сезона в Интерлагосе, после того как узнал мой сын – он спросил: «Ты ничего не будешь делать?»



Так что я действую ради справедливости. Я действительно считаю, что мы поступаем правильно, ведь это неприемлемо. Мы говорим не о поломке двигателя, не о том, что меня вытолкнули с трассы. Речь не о спортивной ситуации, а о манипуляции, которая изменила результат».