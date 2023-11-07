Российские картингисты заняли три первых места по итогам сезона WSK Euro Series

В минувшие выходные на трассе в итальянском Сарно состоялся состоялся заключительный этап международного картингового чемпионата WSK Euro Series.

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Победу в классе OK по итогам этапа одержал российский гонщик Анатолий Хавалкин. В финальном заезде он опередил соотечественника, чемпиона мира Кирилла Куцкова. На третьем месте финишировал норвежец Дэвид Вальтер, а четвертое место занял ещё один россиянин Дмитрий Матвеев.

Ещё более впечатляющими выглядят результаты чемпионата. Вся призовая тройка в классе OK осталась за гонщиками из России. Куцков вслед за титулом чемпионом мира выиграл и в WSK Euro Series, Хавалкин – второй, Матвеев – третий.