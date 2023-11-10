Масса рассказал, как он был ментально уничтожен, будучи напарником Алонсо

«На самом деле это было не очень честно. Я не могу сказать, что они делали что-то не так, но то, как я работал и как команда смотрела на него, было действительно некомфортно. Например, я помню, как однажды мы начали разрабатывать симулятор, потому что у «Ред Булл» симулятор намного лучше, даже у «Макларена» по сравнению с «Феррари» он был лучше, поэтому мы очень, очень усердно работали над симулятором, я и он.



Потом он внезапно приехал в середине сезона и сказал: «Я больше не хочу ходить на симулятор, потому что это ничего не даёт и никак не помогает симулятору». Поэтому он решил перестать работать на симуляторе, но я ещё продолжал работать, потому что был не в лучшей форме, а в том сезоне у нас была не очень хорошая машина, так что я очень усердно работал.



Вдруг мы едем в Сингапур, где он выигрывает гонку. После гонки Монтедземоло, который был нашим президентом, выступил в СМИ и сказал: «Невероятно видеть Фернандо, он так много работает с командой каждую неделю на симуляторе, встречи проходят каждую неделю».



Ещё раз, это то, что абсолютно уничтожает вас ментально. Он потрясающий гонщик, его талант невероятен, но, знаете, также важна и другая деталь, вы должны чувствовать себя комфортно», — сказал Масса в подкасте Track Limits.