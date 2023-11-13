Ральф Шумахер: «Феррари» нужно терпение

«Слабостью «Мерседеса» на самом деле был шанс, который предоставила «Феррари» в борьбе за второе место в Кубке конструкторов. Но у «Феррари» тоже был плохой уикенд (Гран-при Бразилии).



«Феррари» всегда оставалась немного проблемным ребёнком. Фредерик Вассёр не может вернуть команду в строй за шесть или семь месяцев.



Это также заняло несколько лет у Михаэля, Росса Брауна и Жана Тодта. В «Феррари» нужно терпение», – приводит слова Ральфа Шумахера Sky Sports.