Ральф Шумахер: «Феррари» нужно терпение, у Михаэля и Брауна для получения титула ушли годы
Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер считает, что «Феррари» нужно немного терпения, чтобы завоевать первый чемпионский титул с 2007 года, который добыл финн Кими Райкконен.
«Слабостью «Мерседеса» на самом деле был шанс, который предоставила «Феррари» в борьбе за второе место в Кубке конструкторов. Но у «Феррари» тоже был плохой уикенд (Гран-при Бразилии).
«Феррари» всегда оставалась немного проблемным ребёнком. Фредерик Вассёр не может вернуть команду в строй за шесть или семь месяцев.
Это также заняло несколько лет у Михаэля, Росса Брауна и Жана Тодта. В «Феррари» нужно терпение», – приводит слова Ральфа Шумахера Sky Sports.
Напомним, Михаэль Шумахер присоединился к «Феррари» в 1996 году, но завоевал свой первый титул в итальянской команде в 2000 году.