Экипаж Мазепина стал вторым на этапе Кубка России по ралли-рейдам

«В первый день на 20-м километре трассы отказала тормозная система. Произошёл технический отказ. Можно сказать, тормоза пропали сразу же. Поэтому доехали участок как могли. Но как видите, результат говорит сам за себя – второе место», – приводит слова Мазепина его пресс-служба.