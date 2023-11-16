Тото Вольф готовится отойти от дел в "Формуле-1"

«В 2020 году мне действительно было трудно принять решение, хочу ли я продолжать активно заниматься спортом или стать акционером и вернуться в свой финансовый мир. Мне было нелегко морально и физически, но я нашёл выход, который объединил мои интересы к гонкам и финансам. Но моя ясная цель — построить структуру команды на будущее, это моя прямая ответственность перед командой.



Мне на голову может упасть кирпич — как работа команды будет выглядеть потом? Я постепенно хочу прийти к тому, чтобы вместо 24 гонок в год посещать, скажем, всего 15. Но я вижу себя в этой роли ещё долгое время, потому что давно занимаюсь гонками и не могу представить, чем буду заниматься без них», — заявил Тото Вольф PA Sports.