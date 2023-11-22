Хорнер рассказал об отношении Ферстаппена к Гран-при Лас-Вегаса

«Мы показали ему этот костюм несколько недель назад. Это было то, о чем он знал и на что согласился. То, что оба Элвиса оказались на подиуме, — это отличный результат.



Я думаю, он больше говорил о своих ощущениях, он не оценивал саму гонку. Ему было немного не по себе от элемента шоу, от эффекта Супербоула, который был применен. Но с точки зрения гонки, ему это точно понравилось», — приводит слова Хорнера Racingnews365.