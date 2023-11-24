Хэмилтон: не думаю, что Ферстаппен хочет, чтобы я был его товарищем по команде

Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон высказал мнение, что голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен не хотел бы видеть его своим товарищем по команде.

Хэмилтон: не думаю, что Ферстаппен хочет, чтобы я был его товарищем по команде
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«Я был бы более чем счастлив соревноваться с Максом на одной машине, это было бы замечательно, но я не думаю, что он хочет, чтобы я был его товарищем по команде», — приводит слова Хэмилтона PlanetF1.

Товарищем Ферстаппена по команде является мексиканский гонщик Серхио Перес. Хэмилтон выступает вместе с соотечественником Джорджем Расселлом.

Ранее Ферстаппен ответил на вопрос по поводу возможного перехода Хэмилтона в его команду. У Макса поинтересовались, был бы он против объединения с Хэмилтоном в «Ред Булл».

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