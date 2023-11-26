Ферстаппен стал победителем Гран-при Абу-Даби

На автодроме «Яс Марина» в Абу-Даби завершился заключительный этап Гран-при Формулы-1. Его победителем стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Вторым стал Шарль Леклер («Феррари»). Третье место у Джорджа Расселла («Мерседес»).