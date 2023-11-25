Гиперкар McLaren Фернандо Алонсо купили за $ 1,2 млн

На аукционе Bonhams, состоявшемся на трассе «Яс Марина» в субботу, 25 ноября, за сумму в $ 1,2 млн продан гиперкар McLaren Elva с открытым кокпитом, который принадлежал двукратному чемпиону Формулы-1 Фернандо Алонсо. McLaren Elva был выпущен ограниченной партией в 149 экземпляров и изначально стоил дороже — около $ 1,7 млн.

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Впервые McLaren Elva был представлен в 2020 году — дизайн машины стал своего рода данью памяти Брюсу Макларену и его автомобилям с открытыми кокпитами. Под капотом у Elva 4-литровый твин-турбо двигатель V8 мощностью свыше 800 лошадиных сил, а максимальная скорость автомобиля — 320 км/ч. До сотни он разгоняется быстрее, чем за три секунды, а 200 км/ч набирает за 6,7 секунды.

Изначально планировалось выпустить Elva в количестве 399 штук, но в McLaren решили ограничить серию 149 экземплярам, чтобы придать машине большей эксклюзивности.