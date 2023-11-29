Ferrari второй раз в истории не дала одной команде выиграть все гонки сезона "Формулы-1"

Заводская команда Ferrari в Формуле 1 второй раз в истории чемпионата мира остановила доминирующую команду и не дала одному коллективу выиграть все гонки в течение одного сезона. В 1988 году Скудерия лишила одной победы McLaren, в 2023-м — Red Bull.

© autosport.com.ru

В 1988 году в 16 прошедших за сезон Гран При 15 побед одержала команда McLaren и единственной гонкой, которую британскому коллективу выиграть не удалось, стал Гран При Италии. В Монце первым к финишу пришёл австрийский гонщик Ferrari Герхард Бергер, ставший единственным не-пилотом McLaren, победившим в том сезоне.