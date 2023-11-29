Ferrari второй раз в истории не дала одной команде выиграть все гонки сезона Формулы 1
Заводская команда Ferrari в Формуле 1 второй раз в истории чемпионата мира остановила доминирующую команду и не дала одному коллективу выиграть все гонки в течение одного сезона. В 1988 году Скудерия лишила одной победы McLaren, в 2023-м — Red Bull.
В 1988 году в 16 прошедших за сезон Гран При 15 побед одержала команда McLaren и единственной гонкой, которую британскому коллективу выиграть не удалось, стал Гран При Италии. В Монце первым к финишу пришёл австрийский гонщик Ferrari Герхард Бергер, ставший единственным не-пилотом McLaren, победившим в том сезоне.
В 2023 году из 22 прошедших Гран При победу в 21-й гонке одержал коллектив Red Bull, а единственным этапом, где австрийская команда победить не смогла, стал Гран При Сингапура. В ночной гонке в городе-государстве сильнейшим оказался испанский пилот Ferrari Карлос Сайнс — он и не позволил Red Bull установить абсолютный рекорд Формулы 1 и выиграть все гонки за сезон.