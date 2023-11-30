Чагин покинул пост руководителя команды "Камаз-мастер"

"Камаз-мастер" - самое дорогое для меня дело, которому я обязан, пожалуй, всем достигнутым в моей жизни, - приводятся слова Чагина. - Сейчас, когда руководство ставит мне новые задачи, я считаю, что этот уникальный в своем роде спортивный и производственный коллектив должен еще стремительнее развиваться, добиваться новых целей. Лозунг "Дорогу молодым" как никогда актуален. Участие в любом процессе молодых руководителей всегда дает новый импульс к развитию, а сейчас как раз время нестандартных современных подходов".