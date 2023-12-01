Назван новый глава команды КамАЗ-мастер

«Перед дирекцией проекта международное ралли «Шёлковый путь» стоят задачи расширения географии маршрута гонки и привлечения ещё большего количества российских и зарубежных участников. Гонка длится две недели, но этой видимой части соревнования предшествует целый год кропотливой работы с властями разных уровней — от первых лиц государств и министерств до муниципальных органов, надзорными, правоохранительными, природоохранными и многими другими структурами. И, конечно, особого внимания требует общение с участниками предстоящей гонки.



За прошедшие годы ралли «Шёлковый путь» собрало вокруг себя громкие имена, объединив дипломатические, социальные, экономические и спортивные интересы многих государств. И теперь это уже не просто спорт. Это эффективный инструмент в сфере многостороннего сотрудничества множества стран, платформа взаимопомощи и международной кооперации. Я, как руководитель нашего проекта, должен ещё больше уделять внимания этой работе. В сегодняшних реалиях для команды КАМАЗ-мастер проект «Шёлковый путь» обретает ещё большую значимость. Гонка по праву стала главным событием года и в период соревнования руководитель команды должен быть с ней, а руководитель гонки такой возможности не имеет.



КАМАЗ-мастер — самое дорогое для меня дело, которому я обязан, пожалуй, всем достигнутым в моей жизни. Сейчас, когда руководство ставит мне новые задачи, я считаю, что, этот уникальный в своем роде спортивный и производственный коллектив должен ещё стремительнее развиваться, добиваться новых целей. Лозунг «Дорогу молодым!» как никогда актуален. Участие в любом процессе молодых руководителей всегда даёт новый импульс к развитию, а сейчас как раз время нестандартных современных подходов. Сегодняшние вызовы требуют новой энергии и интенсивной работы. Считаю, что поддержка нашего родного завода КАМАЗ, традиции команды в построении коллектива, инженерные наработки в создании новой техники, долгосрочное сотрудничество с партнерами и спонсорами, опыт в воспитании юных спортсменов дают нам уверенность в будущем команды КАМАЗ-мастер и в новых победах», — заявил Владимир Чагин.