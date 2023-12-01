Глава Ferrari назвал состав пилотов до конца 2025 года

Президент Ferrari Джон Элканн заявил, что до конца 2025 года состав пилотов заводской команды в Формуле 1 останется неизменным — выступать за итальянский коллектив продолжат монегаск Шарль Леклер и испанец Карлос Сайнс, действующие контракты которых рассчитаны только на следующий сезон. - Autosport.com

Джон Элканн: «Сайнс и Леклер точно останутся. С нашей стороны есть полная готовность продолжать с ними работу." - F1News

Сезон вышел разочаровывающим, потому что мы финишировали третьими в [командном] чемпионате. Однако в последней четверти сезона мы боролись с «Ред Булл» и завоевали множество поулов. - Sports.ru