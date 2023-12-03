Экипаж Никиты Мазепина занял второе место в гонке Азиатской серии Ле-Ман

Сегодня, 3 декабря, на автодроме «Сепанг» в рамках Гран-при Малайзии Азиатской серии Ле-Ман прошла гонка «4 часа Сепанга». Экипаж россйского гонщика Никиты Мазепина 99 Racing занял второе место в классе LMP2, уступив победителям 8,927 секунды.

Вместе с Мазепиным на этапе в одном болиде выступали бывший гонщик Формулы-2, швейцарец Луи Делетраз и Ахмад Аль-Харти. За побетель из команды Crowdstrike Recing by APR выступали Джордж Курц, Колин Браун и Мальте Якобсен.

Следующая гонка чемпионата Азиатской серии Ле-Ман состоится 4 февраля 2024 на городском автодроме в Дубае (Объединённые Арабские Эмираты). Всего в чемпионате будет проведено пять гонок, ещё две — в Абу-Даби. По истечении двух гонок экипаж 99 Racing лидирует в общем зачёте.