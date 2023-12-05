Экс-напарник Михаэля Шумахера рассказал о фирменной шутке пилота

«В наше время жизнь за пределами гонок была куда веселее. Я помню, как мы веселились в Аделаиде. Все ходили в один и тот же бар или клуб. Михаэль обычно напивался быстрее остальных и тогда устраивал свой фирменный трюк. Он заключался в том, чтобы подойти к кому-нибудь на вечеринке и разорвать его рубашку так, что пуговицы летели во все стороны! Вы знали, что это обязательно произойдёт в течение вечера.



Всё изменилось с появлением социальных сетей. Они изменили всё. Вы больше не можете пойти куда-нибудь, не будучи снятым на фото или видео. Хотя гонщики Формулы-1 всё ещё развлекаются на славу, но сейчас им нужно гораздо сильнее контролировать ситуацию и быть уверенными в том, что они находятся за закрытыми дверями», — приводит слова Херберта luckyblock.