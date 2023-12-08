Один из претендентов на победу на ралли «Дакар» выбыл до старта

Победить «Дакара»-2018, австрийский гонщик Маттиас Валькнер, представляющий команду «КТМ», не сможет принять участие в легендарном ралли-рейде в 2024 году. Валькнер восстанавливается после полученной на тренировке травмы левой ноги.

Как сообщает официальный сайт команды «КТМ», 5 декабря во время тренировки Валькнер упал со своего мотоцикла в результате чего сломал большеберцовую и малоберцовую кость, а также повредил голеностоп. Дальнейшее восстановление Валькнер планирет провести в Австрии.