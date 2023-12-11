Два российских гонщика примут участие в ралли‑марафоне «Дакар»-2024

Российские пилот Денис Кротов и штурман Константин Жильцов в составе экипажа примут участие в ралли марафоне «Дакар» 2024 года.

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Российский экипаж выступит в категории Ultimate (модифицированные и усовершенствованные внедорожники) на автомобиле Toyota Hilux (стартовый номер 215) в составе команды Overdrive Racing. Оба спортсмена стартуют на «Дакаре» под гоночными лицензиями других государств: у Кротова в официальный заявке указана Киргизия, у Жильцова — прочерк.

По итогам «Дакара»-2023 Кротов и Жильцов заняли 21 е место в своем зачете. Для Кротова предстоящий «Дакар» станет шестым в карьере, наивысшим достижением является 15 е место в дебютном старте в 2019 году.

Россияне массово пропускают «Дакар» с 2023 года, когда было объявлено, что для участия в гонке им необходимо заполнить анкету Международной федерации автоспорта (FIA) с осуждением СВО.