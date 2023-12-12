В «Тойоте» прояснили намерения по поводу «Формулы-1»

«Мы хотим поддержать гонщиков, стремящихся попасть в Формулу-1. Это правда, что «Тойота» уже некоторое время не участвует в соревнованиях Формулы-1, поэтому «Королевские гонки» были исключены из приоритетов «Тойоты». Однако у компании всегда была идея ставить интересы пилотов на первое место, и я считаю, что данный проект обретает форму. Поскольку «Тойота» выступает в WEC, а «Хонда» — в Формуле-1, я думаю, для молодых гонщиков вполне естественно думать следующее: «Если хочешь попасть в Формулу-1, нужно выбирать «Хонду». Я надеюсь, что наш проект сделает возможным изменить ситуацию», — приводит слова Накадзимы as-web.jp.