Херберт заявил, что Хэмилтон и Ферстаппен в одной команде напоминали бы Сенну и Проста

Бывший пилот Формулы-1 Джонни Херберт сделал предположение о том, что если бы Льюис Хэмилтон стал напарником Макса Ферстаппена в «Ред Булл», то их могло бы ожидать такое же соперничество, какое было между Айртоном Сенной и Аленом Простом в «Макларене» под руководством Рона Денниса.

© Чемпионат.com

«Думаю, они оба осознают, что необходимо для побед в гонках и, что важнее, в чемпионате мира — и стремятся к этим целям. Один из них особенно сильно хочет выиграть восьмой чемпионат мира, чтобы опередить Михаэля Шумахера, но они оба хотят этого. Единственный способ добиться этого — стать первым номером.

Когда Сенна и Прост были напарниками, Рону Деннису было очень трудно контролировать ситуацию, потому что её невозможно проконтролировать полностью, как не старайся. Даже если отправить их в разные комнаты во время уикендов, всё равно возникнут проблемы, когда они наденут свои шлемы и приступят к гонке. Всегда будут происходить различные инциденты, которые имели место в «Макларене» — и даже когда Ален ушёл, но уже между «Маклареном» и «Феррари».

То же самое произойдёт с Льюисом и Максом: нельзя держать в команде двух элитных пилотов, потому что ей будет тяжело управлять. Льюис прекрасно понимает, что Кристиан Хорнер, Хельмут Марко и другие члены команды будут поддерживать Макса в первую очередь, потому что они знают, что Макс справится. Получится ли разделить приоритеты и сделать это так, чтобы со стороны Льюиса всё казалось справедливым? Если в деле будет семикратный чемпион мира, это не сработает.