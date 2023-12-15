Дженсон Баттон подписал контракт с командой Jota и проведёт сезон-2024 в серии WEC

Чемпион Формулы-1 2009 года британец Дженсон Баттон проведёт полный сезон в чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC) в 2024 году. Баттон подписал контракт с британской командой Jota, сообщает Autosport.

По информации источника, напарниками Баттона станут его соотечественники Фил Хэнсон и Оливер Расмуссен. Пилоты будут управлять гиперкаром «Порше».

«Я в восторге от участия в гонках с командой Jota в серии WEC в 2024 году вместе с моими товарищами по команде Оливером и Филом», — прокомментировал подписание контракта Баттон.