Руководитель RDS GP отреагировал на урезание «Сочи Автодрома»

«Было бы лукавством сказать, что я к этому мог как-то по-другому относиться, иначе как к дикому разочарованию и расстройству. Конечно, сокращение трассы – это всё жутко печально, но, с другой стороны, мы видим, что есть объективные параметры. Когда трасса строилась, там в принципе уже закладывали возможности для её сокращения. Действительно, она инфраструктурно и логистически может создавать определённые неудобства, потому что Олимпийский парк –– это всё-таки очень ограниченная зона. Там огромное количество мероприятий и спортивных объектов. И для тех, кто, скажем так, не фанат автоспорта, не гонщик, наверное, может стать удобнее подъезжать к тому же «Айсбергу». Посмотрим.

Очень многое зависит от того, как автодром будет дальше выстраивать свою стратегию, какие у него будут задачи и приоритеты. У нас-то надежды большие: несмотря на начавшуюся реконструкцию автодрома, у нас запланирован в Сочи не один этап на следующий год, а целых три. Пока не будем раскрывать все подробности. Всё зависит от большого количества факторов и прежде всего от автодрома. Готовы ли они будут нас принять? Готова ли будет новая конфигурация в том виде, в котором она нам нужна? Зимой там запланированы традиционные зимние сочинские соревнования по дрифту, на которых мы посмотрим, как вообще всё складывается», – сказал Добровольский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Вершининым.