Вассер прояснил слухи о переговорах Хэмилтона с «Феррари»

«Я общаюсь с Льюисом каждую неделю или каждый месяц в течение 20 лет, поэтому не могу сказать, что я не разговаривал с ним на каком-то этапе, поскольку мы всегда на связи.



Это правда, в Баку в паддоке у меня был разговор с Льюисом, и это повсюду начали обсуждать. Но, если бы он подписывал со мной контракт каждый раз, когда мы в прошлом общались друг с другом, это обошлось бы мне в целое состояние!» — приводит слова Вассёра Racingnews365.