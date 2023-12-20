Квят, Сироткин, Мазепин и Петров приглашены на зимнюю «Гонку чемпионов»

АвтоВАЗ назвал имена приглашённых к участию в традиционной зимней «Гонке чемпионов» на заводском полигоне близ Тольятти — в 2024 году на одной трассе в рамках одного турнира впервые могут встретиться все российские пилоты Формулы 1. Устроители «Гонки чемпионов» пригласили Даниила Квята, Никиту Мазепина, Сергея Сироткина и Виталия Петрова.

Квят, Сироткин, Мазепин и Петров приглашены на зимнюю «Гонку чемпионов»
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К числу сенсаций можно отнести и потенциальное участие победителя ралли-марафона «Шёлковый путь» 2023 года в зачёте грузовиков Сергея Вязовича из команды МАЗСпортАвто, а также двукратного чемпиона России по ралли Дениса Ростилова.

Список пилотов, приглашённых к участию в 26-й «Гонке чемпионов»:

Владимир Шешенин — действующий победитель «Гонки чемпионов»Кирилл Ладыгин — 8-кратный победитель «Гонки чемпионов»Виталий Петров — первый российский пилот Формулы 1Даниил Квят — российский пилот Формулы 1Сергей Сироткин — российский пилот Формулы 1Никита Мазепин — российский пилот Формулы1Дмитрий Брагин — чемпион России по кольцевым гонкам, 3-кратный победитель «Гонки чемпионов»Сергей Вязович — победитель ралли «Шёлковый путь» 2023 года в зачёте грузовиковМихаил Митяев — обладатель кубка России по кольцевым гонкам, победитель «Гонки чемпионов»Леонид Панфилов — обладатель Кубка России по кольцевым гонкамАндрей Петухов — чемпион России по кольцевым гонкамДенис Ростилов — чемпион России по раллиЕгор Санин — чемпион России по ралли-кроссуМихаил Симонов — чемпион России по кольцевым гонкамАлександр Смоляр — бронзовый призёр Чемпионата России по кольцевым гонкамМаксим Туриев — чемпион России по картингуРустам Фатхутдинов — обладатель кубка России по кольцевым гонкамИван Чубаров — вице-чемпион России по кольцевым гонкам

Напомним, «Гонка чемпионов» в 2024 году пройдёт 13 января. Отметим, что приглашение пилотов ещё не гарантирует их участие в турнире, поэтому список реальных участников «Гонки чемпионов» может измениться.

Автоспорт
Егор Санин
Михаил Митяев
Владимир Шешенин
Михаил Симонов
Никита Мазепин
Даниил Квят
Кирилл Ладыгин
Андрей Петухов
Виталий Петров
Дмитрий Брагин
Сергей Сироткин
Автоваз