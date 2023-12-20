Квят, Сироткин, Мазепин и Петров приглашены на зимнюю «Гонку чемпионов»

АвтоВАЗ назвал имена приглашённых к участию в традиционной зимней «Гонке чемпионов» на заводском полигоне близ Тольятти — в 2024 году на одной трассе в рамках одного турнира впервые могут встретиться все российские пилоты Формулы 1. Устроители «Гонки чемпионов» пригласили Даниила Квята, Никиту Мазепина, Сергея Сироткина и Виталия Петрова.

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К числу сенсаций можно отнести и потенциальное участие победителя ралли-марафона «Шёлковый путь» 2023 года в зачёте грузовиков Сергея Вязовича из команды МАЗСпортАвто, а также двукратного чемпиона России по ралли Дениса Ростилова.

Список пилотов, приглашённых к участию в 26-й «Гонке чемпионов»:

Владимир Шешенин — действующий победитель «Гонки чемпионов»Кирилл Ладыгин — 8-кратный победитель «Гонки чемпионов»Виталий Петров — первый российский пилот Формулы 1Даниил Квят — российский пилот Формулы 1Сергей Сироткин — российский пилот Формулы 1Никита Мазепин — российский пилот Формулы1Дмитрий Брагин — чемпион России по кольцевым гонкам, 3-кратный победитель «Гонки чемпионов»Сергей Вязович — победитель ралли «Шёлковый путь» 2023 года в зачёте грузовиковМихаил Митяев — обладатель кубка России по кольцевым гонкам, победитель «Гонки чемпионов»Леонид Панфилов — обладатель Кубка России по кольцевым гонкамАндрей Петухов — чемпион России по кольцевым гонкамДенис Ростилов — чемпион России по раллиЕгор Санин — чемпион России по ралли-кроссуМихаил Симонов — чемпион России по кольцевым гонкамАлександр Смоляр — бронзовый призёр Чемпионата России по кольцевым гонкамМаксим Туриев — чемпион России по картингуРустам Фатхутдинов — обладатель кубка России по кольцевым гонкамИван Чубаров — вице-чемпион России по кольцевым гонкам