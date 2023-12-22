Франц Тост: Перес достаточно быстр, чтобы быть вторым в чемпионате, что вам ещё нужно?

«Неважно, кто напарник Ферстаппена. Всё равно он сейчас самый быстрый в Формуле-1. Конечно, всё зависит от целей команды. Если вы хотите выиграть и личный зачёт пилотов, и Кубок конструкторов, вам нужно иметь сильную комбинацию пилотов.

Сейчас у «Ред Булл» нет проблем с составом команды. Макс является несомненным лидером. Он быстрее Переса, но Серхио достаточно быстр, чтобы быть вторым в чемпионате. Кубок конструкторов они тоже выиграли. Что вам ещё нужно? Атмосфера в команде спокойная, потому что все знают, кто доминирует», – приводит слова Тоста Racingnews365.