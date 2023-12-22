Ферстаппен праздновал победу в Лас-Вегасе в пустом ночном клубе

«Я приехал в клуб, и он был пустым, – сказал Ферстаппен в подкасте Red Bull. – Было уже поздно. Я думаю, люди тусили всю неделю и просто устали. Но на самом деле всё закончилось великолепно, потому что я был с друзьями и семьей. Больше никто не праздновал. Это было больше похоже на частный клуб».