Макс Ферстаппен праздновал победу в Лас-Вегасе в пустом ночном клубе
Действующий чемпион мира Формулы 1 Макс Ферстаппен рассказал, как праздновал победу на Гран При Лас-Вегаса в пустом ночном клубе.
«Я приехал в клуб, и он был пустым, – сказал Ферстаппен в подкасте Red Bull. – Было уже поздно. Я думаю, люди тусили всю неделю и просто устали. Но на самом деле всё закончилось великолепно, потому что я был с друзьями и семьей. Больше никто не праздновал. Это было больше похоже на частный клуб».
После того, как ведущий подкаста пошутил, что Ферстаппену хорошо удалось исполнить песню Элвиса Пресли «Viva Las Vegas» после клетчатого флага, голландец ответил:
«Да, думаешь, у меня есть шанс сменить род деятельности после Формулы 1? Во всём виноват микрофон! Он почти касается губ, поэтому я не смог полностью раскрыть свой потенциал».