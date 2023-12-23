Франц Тост попрощался с «Альфа Таури» после 18 лет работы

Бывший руководитель «Альфа Таури» Франц Тост подвёл итоги сезона и попрощался с болельщиками команды.

«2023-й подходит к концу, и можно сказать, что это был довольно непростой год. В начале сезона машина работала не так, как нам хотелось бы, а потом у нас не раз менялись пилоты. Такие перемены всегда дестабилизируют команду. Кроме того, не стоит забывать о катастрофе — наводнении в Эмилии-Романьи.

Более 20 сотрудников команды остались без крыши над головой, и это тоже стало очень сильным потрясением для всех нас.

Но вторая часть сезона сложилась лучше: мы улучшили характеристики машины, внедрили немало технических новинок, и результаты пошли вверх. Это важно для следующего года, ведь в конце этого сезона я выхожу на пенсию и передаю полномочия Питеру Байеру, который станет исполнительным директором, и Лорану Мекису – он займёт пост руководителя команды.

У меня только оптимистичные мысли в отношении будущего. Я убеждён, что они смогут вывести команду на новый уровень. Но уже в январе я начну скучать по нашей команде. Мне будет не хватать всех этих стрессов, связанных с началом сезона, с работой по созданию машины, с проведением краш-тестов — ведь, как всегда, надо успеть сделать всё вовремя.