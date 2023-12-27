Ральф Шумахер: Михаэль не просто мой брат

«Могу сказать за себя – его авария стала очень тяжёлым опытом и для меня тоже. Михаэль не просто мой брат. Когда мы были детьми, он также был моим тренером и наставником. Он научил меня буквально всему в картинге. Возможно, у нас разница в возрасте в семь лет, но он всегда был рядом со мной», — приводит слова Ральфа Daily Express со ссылкой на Bild.