Брандл: надо избавиться от эмоций, команда «Андретти» нигде не доминировала

«Я бы хотел увидеть на стартовой решётке ещё одну команду, ещё две машины и гонщиков. Андретти — замечательное имя, но, с другой стороны, они никогда по-настоящему не создавали собственную машину. В последние годы они по-настоящему не доминировали в IndyCar или в какой-либо другой серии. Так что нельзя сказать, что только из-за имени эта команда будет конкурентоспособной.

Я могу понять, почему Формула-1 и другие команды говорят: «Подождите минутку. Формула-1 сейчас находится в очень хорошем положении, и вы не можете просто вступить в этот клуб. Ведь нам потребовалось пройти через годы и 10-летия, когда мы теряли деньги и вкладывали огромные суммы». Думаю, сейчас нужно избавиться от эмоций, связанных с именем Андретти, и принять рациональное решение. Но я бы хотел видеть больше машин на стартовой решётке», — написал Брандл в своей колонке на Sky Sports.