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«Вспомните 2005 год». Жан Тодт предупредил Ферстаппена и Red Bull

Бывший руководитель Ferrari Жан Тодт заявил, что нет никакой гарантии продолжения доминирования Макса Ферстаппена и Red Bull Racing.

Жан Тодт предупредил Ферстаппена и Red Bull
© autosport.com.ru

«Red Bull создали команду-победительницу вместе с выдающимся гонщиком, очень профессиональным и умным. Макс – фантастический талант, – сказал Тодт La Stampa. – Но разве вы не помните 2005 год? У нас была та же команда, те же гонщики после триумфального сезона. Шумахер остался, но мы были неконкурентоспособны.

В 2006 году мы сумели вернуть скорость, но проиграли из-за проблем с надежностью. Михаэль объявил, что прощается с Формулой 1. Между тем, мы выиграли в 2007 году с Кими Райкконеном и проиграли на последних метрах в 2008 году с Фелипе Массой».

Что касается шансов Шарля Леклера пойти повторить успех Шумахера за рулём Ferrari, Тодт добавил:

«Я поддерживаю Леклера. Мой сын Николас следил за ним со времён картинга. Он отличный гонщик и заслуживает шанса завоевать титул».

Автоспорт
Шарль Леклер
Макс Ферстаппен
Жан Тодт
Фелипе Масса
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Формула-1