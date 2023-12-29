«Вспомните 2005 год». Жан Тодт предупредил Ферстаппена и Red Bull
Бывший руководитель Ferrari Жан Тодт заявил, что нет никакой гарантии продолжения доминирования Макса Ферстаппена и Red Bull Racing.
«Red Bull создали команду-победительницу вместе с выдающимся гонщиком, очень профессиональным и умным. Макс – фантастический талант, – сказал Тодт La Stampa. – Но разве вы не помните 2005 год? У нас была та же команда, те же гонщики после триумфального сезона. Шумахер остался, но мы были неконкурентоспособны.
В 2006 году мы сумели вернуть скорость, но проиграли из-за проблем с надежностью. Михаэль объявил, что прощается с Формулой 1. Между тем, мы выиграли в 2007 году с Кими Райкконеном и проиграли на последних метрах в 2008 году с Фелипе Массой».
Что касается шансов Шарля Леклера пойти повторить успех Шумахера за рулём Ferrari, Тодт добавил:
«Я поддерживаю Леклера. Мой сын Николас следил за ним со времён картинга. Он отличный гонщик и заслуживает шанса завоевать титул».