Жан Тодт предупредил Ферстаппена и Red Bull

«Red Bull создали команду-победительницу вместе с выдающимся гонщиком, очень профессиональным и умным. Макс – фантастический талант, – сказал Тодт La Stampa. – Но разве вы не помните 2005 год? У нас была та же команда, те же гонщики после триумфального сезона. Шумахер остался, но мы были неконкурентоспособны.



В 2006 году мы сумели вернуть скорость, но проиграли из-за проблем с надежностью. Михаэль объявил, что прощается с Формулой 1. Между тем, мы выиграли в 2007 году с Кими Райкконеном и проиграли на последних метрах в 2008 году с Фелипе Массой».