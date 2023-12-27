«Сок стекал по подбородку, кусочки застревали в бороде»: как Алонсо бесил главу McLaren

«Рон был очень чувствителен к чистоте и одним из его пунктиков было поедание сочных фруктов без ножа и вилки. По мнению Денниса, взяв нектарин, персик или сливу, вы не могли их съесть просто так — требовалось положить фрукт на тарелку, держать его вилкой, отрезать ножом кусочки и потом отправлять их в рот всё той же вилкой. Я помню, как Алонсо однажды пришёл с самым сочным персиком, который мы когда-либо видели — Фернандо сел рядом с Роном и начал есть фрукт, чтобы сок стекал по подбородку, а кусочки застревали в бороде. Немногие знали, насколько для Денниса это невыносимо, но Алонсо знал. И мы знали, насколько хороший Фернандо манипулятор», — рассказал бывший глава пресс-службы McLaren Мэтт Бишоп в подкасте In The Pink.