Глава «Хааса» Штайнер: глядя на Хэмилтона, не скажешь, что ему 38 лет, он в отличной форме

«Я не думаю, что Льюис Хэмилтон покинет Формулу-1. Глядя на его физическую форму, никогда не скажешь, что ему 38 лет или исполнится 39 в следующем году. Он находится в очень хорошей, отличной форме и вряд ли собирается прекратить выступления, потому что все знают, что он любит гонки», – рассказал Штайнер в эфире Sky Sports.