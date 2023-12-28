«У него не было поддержки». Херберт — о критике Переса со стороны «Ред Булл»

Бывший пилот Формулы-1 Джонни Херберт поделился мнением о том, что пилот «Ред Булл» Серхио Перес недополучал поддержку от своей команды по ходу сезона-2023.

«Помню, что критика Переса со стороны «Ред Булл» была довольно серьёзной. Ближе к концу сезона ситуация немного улучшилась и критика сменилась на поддержку. Пожалуй, его следовало поддержать, когда дела шли не лучшим образом. Серхио выступает в паре с одним из лучших пилотов в истории Формулы-1, и это очень тяжело.