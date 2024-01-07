Янус ван Кастерен выиграл второй подряд этап «Дакара» среди грузовиков

Лидер зачёта грузовиков Янус ван Кастерен стал победителем второго этапа ралли «Дакар» среди грузовкиов. Голландец стартовал первым и на протяжении всего этапа удерживал лучшее время, но Алеш Лопрайс на последних километрах начал прессинговать лидера и в итоге уступил ему сегодня лишь шесть секунд. За счёт этого темпа Лопрайс вышел на вторую строчку общего зачёта, однако Алеш по-прежнему проигрывает экипажу ван Кастерена 13 минут.

А вот Герт Хузинк, который накануне был ближе всех к лидеру, перевернулся на 96-м километре. Экипажу удалось вернуть «Рено» в борьбу и даже поддерживать темп лидеров, но инцидент стоил более получаса. Таким образом в генеральной классификации Хузинк теперь пятый и уступает в том числе Мартину Мацику и Ярославу Вальтру.