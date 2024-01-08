Назван пилот Формулы-1, являющийся одной из главных целей «Ауди»

Пилот «Альпин» Эстебан Окон является одним из главных кандидатов «Ауди» на одно из своих мест в 2025 году. Об этом рассказал журналист официального сайта Формулы-1 Лоуренс Барретто.

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Сообщается, что Эстебана хочет видеть Андреас Зайдль, занимающий пост генерального директора в Sauber Group. Контракт Окона с «Альпин» заканчивается в этом году.

Напомним, в конце октября прошлого года в «Ауди» анонсировали начало сотрудничества с «Заубером», который выступал в Формуле-1 под брендом «Альфа Ромео». Кооперация начнётся с сезона-2026.

Напомним, по итогам минувшего сезона Формулы-1 Окон занял 12-е место в общем зачёте пилотов, набрав 58 очков.