FIA покинули спортивный и технический директора

Международная автомобильная федерация FIA объявила об уходе двух высокопоставленных сотрудников — организацию покинули спортивный директор FIA Стив Нильсен и технический директор FIA Тим Госс. Кроме них из автофедерации уволилась глава комиссии «Женщины в автоспорте» Дебора Майер. О причинах, побудивших сотрудников FIA покинуть свои посты, не сообщается.

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Ожидается, что Тим Госс станет сотрудником одной из команд Формулы 1, а кто займёт его пост в FIA пока не сообщается. Должность, которую освободил Стив Нильсен, займёт Тим Мэйлион, который ранее в Международной автомобильной федерации занимал должность директора FIA по безопасности. О новой главе комиссии «Женщины в автоспорте» также нет информации.